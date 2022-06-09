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Белый дом заявил об обсуждении в G7 лимита цен на нефть из России

Егор Провоторов
Экономика
Белый дом заявил об обсуждении в G7 лимита цен на нефть из России
Фото: Depositphotos

Западные страны в рамках «Большой семерки» (G7) и по ряду иных каналов обсуждают возможность установления потолка цен на закупаемую в России нефть. Об этом в среду, 8 июня, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он призвал посмотреть на то, какого прогресса добьются западные государства по вопросу энергетики и некоторых вариантов действий, которые могут быть доступны для стран G7 в течение следующих трех недель. Уточняется, что основной целью консультаций является сокращение прибыли России.

Выступление чиновника состоялось накануне перелета президентской делегации в Лос-Анджелес для участия в саммите Америк. При этом представитель Белого дома ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, рассчитывает ли Вашингтон на достижение договоренности по этому вопросу на предстоящем в конце июня саммите G7 в Германии.

Также Салливан не ответил, насколько широкой поддержкой пользуется идея создания покупательского блока для введения ограничений на закупочные цены на российскую нефть, пишет ТАСС.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно. По его словам, сроки отказа от импорта нефти из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы.

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