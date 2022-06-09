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В Сербии отреагировали на срыв визита Лаврова в Белград

Егор Провоторов
В мире
В Сербии отреагировали на срыв визита Лаврова в Белград
Фото: МИД РФ

Планируемый визит в Белград министра иностранных дел России Сергея Лаврова ставил Сербию и ее президента Александра Вучича в затруднительное положение, поэтому хорошо, что он сорвался. Об этом заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

— Мы стараемся выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден, и думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы, — сказала чиновник.

По ее словам, сам анонс грядущего визита дипломата стал проблемой для Белграда в «неподходящее время». Она добавила, что Москва не должна была планировать приезд Лаврова в этот момент.

Отмена визита главы МИД заставляет вновь задуматься о дальнейшем пути балканского государства, подчеркнула вице-премьер. Михайлович заключила, что Сербия «четко определилась за путь в ЕС», передает РИА Новости.

6 июня Лавров назвал немыслимым тот факт, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для его самолета и не пустили борт в Сербию. Он добавил, что западная сторона лишает Белград возможности выбирать себе партнеров.

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