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В Литве сообщили о дефиците древесины из-за санкций против России

Егор Провоторов
В мире
В Литве сообщили о дефиците древесины из-за санкций против России
Фото: Pixabay

В Литве наблюдается дефицит древесины, который вызван остановкой импорта из России и Белоруссии из-за ограничительных мер. Об этом заявил замглавы министерства окружающей среды республики Данас Аугутис в четверг, 9 июня.

По словам чиновника, его ведомство намерено изменить правила экспорта древесины, чтобы зафиксировать количество сырья, которое можно вывозить в другие государства Евросоюза, поскольку Литва остается последней страной в регионе, где древесину может приобрести любой желающий, передает РИА Новости.

При этом руководитель ассоциации «Литовская древесина» Раймундас Бейнортас подчеркнул, что предлагаемые министерством изменения не окажут значительного влияния на сложившуюся ситуацию.

По информации гендиректора литовского Гослесничества Валдаса Каубре, всего пару лет назад цена на древесину упала до рекордно низких показателей, а год спустя начался рост. Так, в 2021 году цена на сырье выросла на 40 процентов, а в 2022-м — еще примерно на 20 процентов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.

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