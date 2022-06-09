Пушков ответил на требования Зеленского к России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что для возобновления переговоров Россия должна отвести силы на линию по состоянию на 24 февраля, звучат как «эхо из ушедшего времени». Об этом в четверг, 9 июня, заявил член Совфеда Алексей Пушков.

— Теперь же этот призыв звучит как отдаленное эхо из давно ушедшего времени, — сказал сенатор.

У Зеленского до этого были все возможности не только для сохранения статус-кво, но и для перехода к завершению кризиса в Донбассе и установления мира и стабильности в юго-восточной части страны, написал Пушков в Telegram-канале.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо возобновить переговоры между Москвой и Киевом.

По словам главы российской дипломатии, украинский лидер «хочет встречи ради встречи», что не соответствует принципам российской стороны по данному вопросу.