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Пушков ответил на требования Зеленского к России

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушков ответил на требования Зеленского к России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что для возобновления переговоров Россия должна отвести силы на линию по состоянию на 24 февраля, звучат как «эхо из ушедшего времени». Об этом в четверг, 9 июня, заявил член Совфеда Алексей Пушков.

— Теперь же этот призыв звучит как отдаленное эхо из давно ушедшего времени, — сказал сенатор.

У Зеленского до этого были все возможности не только для сохранения статус-кво, но и для перехода к завершению кризиса в Донбассе и установления мира и стабильности в юго-восточной части страны, написал Пушков в Telegram-канале.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо возобновить переговоры между Москвой и Киевом.

По словам главы российской дипломатии, украинский лидер «хочет встречи ради встречи», что не соответствует принципам российской стороны по данному вопросу.

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