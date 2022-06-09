Румыния планирует подать в суд на организаторов Евровидения

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Румыния хочет судиться с Европейским вещательным союзом (EBU) из-за скандальной ситуации на песенном конкурсе Евровидение. Об этом заявил генеральный директор Румынского телевидения Дан Туртурикэ.

Чиновник уверен, что организаторы ежегодного мероприятия подтасовали голоса для начисления максимального количества баллов Украине. По информации ТАСС, Бухарест собирается навсегда отказаться от участия в конкурсе.

При этом глава румынского телевидения не планирует портить отношения с европейскими коллегами, поэтому будет подавать в суд «очень внимательно и разумно» и рассчитывает лишь добиться выплаты репараций. Также Туртурикэ упомянул, что в некоторых ситуациях EBU встает на сторону TVR.

— Приведу один пример: переговоры о правах на показ таких крупных соревнований, как чемпионат мира по футболу, идут с ФИФА или другой организацией совсем иначе, если ты входишь в EBU, — объяснил румынский чиновник.

Победителем Евровидения 2022 года стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Аналитики оценили украинскую группу как фаворита музыкального конкурса. Шансы группы на победу после ее выхода в финал оценивались в 60 процентов.

После своего выступления артисты со сцены потребовали помочь их стране. Организаторы конкурса отказались считать этот лозунг политическим и не стали дисквалифицировать коллектив из восточноевропейской страны, который в итоге и стал победителем конкурса.