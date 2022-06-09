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Rzeczpospolita: Большинство поляков выступили против предоставления пособий украинцам

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Rzeczpospolita: Большинство поляков выступили против предоставления пособий украинцам
Фото: Pixabay

Большинство поляков не поддерживают идею о предоставлении гражданам Украины польских социальных пособий. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Варшавского университета.

— Сегодня 81 процент опрошенных Варшавским университетом заявляет, что дает свое согласие на проживание украинцев в Польше, причем 64 процента не станут возражать, если его ребенок свяжет себя семейными узами с украинкой или украинцем, — цитирует сообщение издания РИА Новости.

По данным Rzeczpospolita, жители Польши принимают украинских беженцев в своей стране и готовы оказывать им поддержку и в дальнейшем. При этом благосклонность поляков падает, когда речь заходит о финансовой помощи украинцам со стороны правительства.

Аналитики Варшавского университета также утверждают, что только каждый седьмой гражданин Польши готов поддержать идею о предоставлении беженцам социальных пособий.

В мае группа беженцев с Украины «взбунтовалась» и отказалась жить на болгарской государственной турбазе, их на время переселили в частный отель. По мнению 19 беженцев, туристическая база в районе Велико-Тырново, на которую они были переселены из черноморской Варны, оказалась непригодной для проживания.

После экстренного вмешательства болгарских властей скандал удалось урегулировать, предоставив им частный отель в населенном пункте Горна-Оряховица. В интервью радиостанции одна из украинок заявила, что им солгали.

Украина Польша беженцы
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