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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Теплая погода в конце этой и начале следующей недели ожидается в Москве, воздух в столичном регионе прогреется до 25-29 градусов. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Погода во второй половине недели и в начале следующей достаточно однородна — хорошая погода, характерная для июля. Она очень опережает климат. В пятницу температура может достичь даже 29 градусов, — сказал синоптик.

При этом метеоролог уточнил, что теплая погода в столице позволит открыть купальный сезон уже в середине следующей недели, сообщает ТАСС.

До этого Вильфанд заявил, что лето в Москве ожидается теплое, температура будет около или даже выше нормы, сильных осадков не ожидается. В частности, в столице и сопредельных ей областях температура летом будет выше нормы, однако не такой высокой, как в прошлом году.

Осадков на юге всей европейской части России также прогнозируется меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, в материале «Вечерней Москвы» рассказали, когда можно будет купаться в московских водоемах.

Роман Вильфанд Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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