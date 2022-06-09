В Германии заявили об обвале отношений с Россией

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Отношения России и Германии стали значительно хуже с начала операции на Украине, однако страны продолжат соседствовать и справляться со всеми вытекающими последствиями. Об этом в четверг, 9 июня, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

— Когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля — в области науки, культуры, экономики — и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран, — отметил дипломат.

По его словам, за последние несколько лет в отношениях Москвы и Берлина произошло несколько кризисов. Он добавил, что из-за спецоперации отношения стран в будущем будут иметь иной характер, нежели ранее.

Посол уточнил, что из-за событий на Украине дипломатическая компонента в странах обоюдно сократилась. Кроме того, многие немецкие компании приняли решение приостановить бизнес в России. Глава дипмиссии подытожил, что Москва и Берлин продолжат нуждаться друг в друге, учитывая историю взаимоотношений двух стран, передает РИА Новости.

До этого издание Spiegel со ссылкой на источники во властях ФРГ сообщило, что Германия не хочет поставлять Киеву свои танки, так как боится, что они будут использованы на территории России. По данным газеты, Германия считает, что Киев может использовать танки для попытки вторжения в Россию, что будет напоминать события Великой Отечественной войны.