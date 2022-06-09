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Столичная пенсионерка лишилась более миллиона рублей после общения с мошенником

Араз Салехов
Происшествия
Столичная пенсионерка лишилась более миллиона рублей после общения с мошенником
Фото: depositphotos

Свыше одного миллиона рублей похитили телефонные мошенники у столичной пенсионерки. Об этом в четверг, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, женщина 1958 года рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже с ее банковского счета крупной суммы денег. По ее словам, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка.

Он убедил москвичку предоставить данные о своей карте якобы для сохранения своих денежных средств. В результате с ее счета пропало более одного миллиона рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Также в городе задержали преступную группу, участники которой продавали поддельные полисы ОСАГО под видом известных страховых компаний. При проведении обысков у них обнаружили бланки страховых полисов, поддельные штампы, сим-карты и компьютерную технику.

Пенсионеры Уголовные дела Мошенничество
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