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Депутат МГД: Премьеру спектакля «Живая вода» посетят лучшие школьники, спортсмены, активисты, кадеты

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД: Премьеру спектакля «Живая вода» посетят лучшие школьники, спортсмены, активисты, кадеты
Фото: duma.mos.ru

Музыкальный спектакль «Живая вода», который состоится во Дворце водных видов спорта «Динамо» 11-12 июня, смогут увидеть лучшие ученики московских школ, спортсмены, активисты и кадеты. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила депутат Мосгордумы, трехкратная чемпионка России по синхронному плаванию Мария Киселева.

— Спектакль «Живая Вода» — уникальный проект Театра на воде «Аквамагика», который приурочен ко Дню России. Он знакомит зрителей с культурными традициями народов России, передает силу национального характера. Спектакль увидят школьники, отличившиеся в течение года, призеры олимпиад, спортсмены, показавшие успехи в своих видах спорта, творческие коллективы, лауреаты различных городских конкурсов и фестивалей, активисты российского движения школьников, кадеты, многодетные семьи, — отметила Киселева.

По ее словам, в спектакле примут участие профессиональные спортсмены по водным видам спорта, цирковые и хореографические коллективы, актеры и музыканты. Так, в мероприятии поучаствуют трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко и четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина.

Помимо самого спектакля, 10 июня состоится мастер-класс главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской. Киселева подчеркнула, что такие мероприятия «очень важны для тренерского сообщества», заряжают энергией и дают стимул к развитию, передает агентство городских новостей «Москва».

12 июня отмечается День России. В этом с момента подписания Декларации о государственном суверенитете РСФСР исполняется 32 года. Заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов рассказал «Вечерке», как город собирается встретить эту дату.

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