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Путин уверен, что через 10 лет в России качество жизни будет лучше

Евгений Белоусов
Общество
Путин уверен, что через 10 лет в России качество жизни будет лучше
Фото: Администрация президента РФ

Качество жизни в России через 10 лет будет значительно лучше, чем сейчас. Уверенность в этом высказал в четверг, 9 июня, президент РФ Владимир Путин.

— Да. А это в конце концов должно привести к повышению качества жизни, — заявил глава государства.

Так президент ответил на вопрос, будет ли Россия жить лучше через 10 лет. Об этом Путин рассказал на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики, которая проходит на ВДНХ, передает ТАСС.

Также президент заявил, что на долю России сейчас выпало «возвращать и укреплять» территории государства, как в свое время делал первый российский император Петр Великий.

В начале мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти предоставят помощь трем с половиной миллионам школьников из малообеспеченных семей. Средний размер таких выплат составит от 6 до 12 тысяч рублей на каждого ребенка, уточнил он.

До этого президент Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году.

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