Станция «Парк Победы» заработала в штатном режиме после проверки саперов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Парк Победы Карта всех событий

Станция метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий открыта и работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 9 июня.

— Станция «Парк Победы» Арбатско-Покровской (3) и Солнцевской (8А) линий работает в штатном режиме. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что вблизи станции был обнаружен странный предмет. Позже стало известно, что устройство оказалось страйкбольной гранатой. Кроме того, под подиумом для флагштоков на Поклонной горе еще нашли газовый баллончик и ракетницу.

Предмет возле «Парка Победы» обследовал робот-сапер.

25 апреля Савеловский вокзал в Москве эвакуировали из-за найденного подозрительного предмета. Его территорию покинули 50 жителей столицы, однако угроза не подтвердилась. Вскоре вокзал заработал в штатном режиме.