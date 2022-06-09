Путин заявил, что иностранные компании пожалеют о своем уходе с российского рынка

Фото: Администрация президента РФ

Многие иностранные компании, которые покинули российский рынок, пожалеют о своем решении. Об этом в четверг, 9 июня, заявил президент России Владимир Путин.

— В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют, не потому что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями, — отметил он.

Некоторые компании уже жалеют о своем уходе, однако, как подчеркнул глава государства, это следствие политики стран, не способных принимать суверенные решения, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что магазины Zara испанского концерна Inditex могут открыться в Москве вновь через десять дней. Как отметили эксперты, возобновление деятельности в летнее время предоставит возможность осуществить продажу продукции старого сезона и войти в осень с новой коллекцией. При этом цены в магазинах сети Zara могут значительно увеличиться после их повторного открытия в России.