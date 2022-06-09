Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР

Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 9 июня, сообщил, что вся территория поселка Камышевахи Луганской народной республики (ЛНР) планомерно зачищена.

— Приятные новости поступают из населенного пункта Камышеваха, где под командованием Замида Чалаева достигнуты успехи. Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР и 6-го Казачьего полка, — рассказал он.

Кроме того, в своем Telegram-канале Кадыров добавил, что украинских боевиков, которые не пострадали и осели в населенном пункте Врубовка, ждет «бесславный конец».

До этого стало известно, что Чеченские подразделения уничтожили группу украинских боевиков в районе поселка Камышеваха. Отмечалось, что у чеченских бойцов есть новый план действий, эффективность которого видна уже сейчас. Кроме того, воздушная разведка показывает настоящую панику в рядах украинских солдат.

9 июня глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник постановил назначить Владислава Кузнецова на пост первого зампредседателя правительства республики.