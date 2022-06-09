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Московское предприятие помогло производителям бытовой техники сэкономить 25 миллионов рублей

Георгий Соланович
Город
Московское предприятие помогло производителям бытовой техники сэкономить 25 миллионов рублей
Москвичка Наталья Темнышова в одном из магазинов электроники и бытовой техники / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Московское перерабатывающее предприятие «Вторалюминпродукт» в первом квартале 2022 года помогло сэкономить производителям и импортерам бытовой техники, оргтехники и электроники 25 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский в четверг, 9 июня.

По его словам, с 2015 года производитель в рамках Расширенной ответственности производителя (РОП) обязан утилизировать товар после утраты им потребительских свойств. При этом если компания не может этого сделать, то она будет обязана платить экологический сбор.

— Столичное предприятие с 2018 года предлагает производителям и импортерам бытовой техники и электроники заключить договор на выполнение нормативов утилизации. Такая инициатива позволяет компаниям экономить до 50 процентов от предполагаемой суммы экологического сбора, что важно при оптимизации затрат в непростое время, — отметил Овчинский.

Так, «Вторалюминпродукт» отвечает за сбор и утилизацию бытовых отходов. Его совокупная мощность достигает 650 тысяч тонн в год. Предприятие только за первый квартал 2022 года сэкономила производителям около 25 миллионов рублей.

Генеральный директор компании Илья Качапин подчеркнул, что часть полученных от РОП средств «Вторалюминпродукт» направит на развитие экологического проекта по раздельному сбору вторсырья в столице и области.

До этого своими успехами в экологии поделились московские нефтяники. В числе успешно реализованных проектов экологи назвали модернизацию промышленности, внедрение электробусов и создание высокоточной онлайн-системы экологического мониторинга.

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