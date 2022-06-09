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Участнице смертельного ДТП в районе Живописного моста предъявили обвинения

Георгий Соланович
Происшествия
Участнице смертельного ДТП в районе Живописного моста предъявили обвинения
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Участнице смертельного ДТП, которое произошло 7 июня на Крылатской улице в районе дома 15, предъявили обвинение. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 9 июня, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, женщина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека.

Собеседник «ВМ» добавил, что следствие запросило для фигурантки меру пресечения в виде заключения под домашний арест, ходатайство поддержала прокуратура, однако суд избрал для нее запрет определенных действий.

ДТП, о котором идет речь, произошло 7 июня. В районе Живописного моста столкнулись две машины — «Ауди» и «Киа» (фургон). Водитель первой из них вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент автомобиль «БМВ», за рулем которого находилась девушка 28 лет, сбил его и столкнулся с «Киа». В результате полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте.

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