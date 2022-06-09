Путин поручил увеличить кешбэк для турпоездок на Дальний Восток

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля в четверг, 9 июня.

— С учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 30 сентября текущего года.

До этого стало известно, что российским родителям вернули около шести миллиардов рублей в рамках программы детского кешбэка за покупку путевок в лагеря. Всего на программу было выделено 7,5 миллиарда рублей.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона, что на сегодняшний день работает 115 детских лагерей, из которых 85 вошли в программу туристического кешбэка. Так, при оплате путевки для ребенка картой «Мир» родители могут получить компенсацию до 20 тысяч рублей.