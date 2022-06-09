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Человек погиб при падении из окна на юго-западе Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Человек погиб при падении из окна на юго-западе Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Паустовского, 4 Карта всех событий

Человек разбился насмерть при падении из окна дома в столичном районе Ясенево. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в четверг, 9 июня, источник в экстренных службах.

Трагедия произошла в доме № 4 на улице Паустовского.

— Падение человека из окна. Он погиб, — рассказал источник «ВМ».

2 июня в столичном районе Новогиреево двухлетний мальчик упал с высоты третьего этажа. Мальчика госпитализировали. Источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что малыш находился в квартире с мамой.

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