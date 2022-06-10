В Госдуме оценили новые меры поддержки бизнеса

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Председатель Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов прокомментировал ряд решений, принятых по итогам состоявшегося заседания правительства.

Он отметил, что в настоящее время своевременным является принятие мер по защите отечественных предприятий. Правительство поддержало ряд решений для упрощения деятельности наших крупных компаний, которые работают в форме акционерных обществ.

— Речь, в частности, идет об оптимизации проведения общих собраний акционеров, повышении эффективности деятельности совета директоров в условиях санкций и усилении контроля предприятий за собственным акционерным капиталом. Своевременным является решение о выделении дополнительных девяти миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, — отметил Гаврилов в комментарии ФАН.

Гаврилов также отметил, что правительство уделяет повышенное внимание развитию предпринимательства на Дальнем Востоке. Юридические лица, развивающие свои производственные проекты на территории Курильских островов, уже освобождены от имущественных и земельных налогов. Также в ближайшее время будут упрощены правила предоставления участков земли под строительство предприятий.

Ранее стало известно, что более 1,2 тысячи столичных инвесторов получили поддержку от города за два с половиной месяца.