Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Заммэра Москвы Сергунина анонсировала программу ВДНХ ко Дню России

Георгий Соланович
Город
Заммэра Москвы Сергунина анонсировала программу ВДНХ ко Дню России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Творческие занятия, показы отечественных фильмов, экскурсии, концерт и салют ждут жителей Москвы на ВДНХ в День России, 12 июня. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— ВДНХ — место, где нашли отражение культура и достижения народов нашей страны. Именно это и станет основным мотивом в День России. Например, здесь можно будет попробовать блюда разных кухонь, познакомиться с национальными традициями и достопримечательностями российских регионов. А одним из самых зрелищных событий праздника станут показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, — отметила заммэра.

Так, в 12:00 на выводном кругу Центра национальных конных традиций гости выставки смогут увидеть торжественный парад курсантов кавалерийских гвардейских корпусов, а в 16:00 и 18:00 в Центре славянской письменности «Слово» пройдут экскурсии «Россия, сколько в этом слове...».

В 13:00, 15:30 и в 17:00 в Музее кино посетители смогут посмотреть отечественные фильмы: «Адмирал Ушаков» (1953), «Семеро смелых» (1936) и «Сибирский цирюльник» (1998) соответственно.

Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут на Центральной аллее ВДНХ, в Северном сквере выставки, в павильоне «Рабочий и колхозница» и в центре «Космонавтика и авиация». Сбор на тематические экскурсии назначен на 13:00 в арке главного входа, заключила Сергунина.

Недавно на ВДНХ прошел первый из столичных фестивалей национальных культур этого лета — «Мельница Сампо». Гостей встречала широкая ярмарка, народные умельцы проводили мастер-классы, а артисты знакомили с традициями народов Карелии.

Праздники Мероприятия ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте