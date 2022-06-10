Заммэра Москвы Сергунина анонсировала программу ВДНХ ко Дню России

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Творческие занятия, показы отечественных фильмов, экскурсии, концерт и салют ждут жителей Москвы на ВДНХ в День России, 12 июня. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— ВДНХ — место, где нашли отражение культура и достижения народов нашей страны. Именно это и станет основным мотивом в День России. Например, здесь можно будет попробовать блюда разных кухонь, познакомиться с национальными традициями и достопримечательностями российских регионов. А одним из самых зрелищных событий праздника станут показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, — отметила заммэра.

Так, в 12:00 на выводном кругу Центра национальных конных традиций гости выставки смогут увидеть торжественный парад курсантов кавалерийских гвардейских корпусов, а в 16:00 и 18:00 в Центре славянской письменности «Слово» пройдут экскурсии «Россия, сколько в этом слове...».

В 13:00, 15:30 и в 17:00 в Музее кино посетители смогут посмотреть отечественные фильмы: «Адмирал Ушаков» (1953), «Семеро смелых» (1936) и «Сибирский цирюльник» (1998) соответственно.

Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут на Центральной аллее ВДНХ, в Северном сквере выставки, в павильоне «Рабочий и колхозница» и в центре «Космонавтика и авиация». Сбор на тематические экскурсии назначен на 13:00 в арке главного входа, заключила Сергунина.

Недавно на ВДНХ прошел первый из столичных фестивалей национальных культур этого лета — «Мельница Сампо». Гостей встречала широкая ярмарка, народные умельцы проводили мастер-классы, а артисты знакомили с традициями народов Карелии.