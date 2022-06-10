Фото: Пресс-служба Госдумы

Заявления Пентагона о мирном характере работы с биолабораториями на Украине ничем не подтверждаются. Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий, вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

— Информация Пентагона не оставляет никаких сомнений в том, что речь идет об опасном глобальном военно-биологическом проекте США, — отметила она.

По словам Яровой, Пентагон секретно создал военно-биологическую разведывательную сеть и полигоны военно-биологического характера, передает ТАСС.

9 июня в пресс-службе Пентагона сообщили, что последние 20 лет Америка оказывала легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине. Уточняется, что подобное сотрудничество происходило с соблюдением норм американского, украинского законодательств и международного права. Кроме того, оно происходило в партнерстве с многосторонними структурами, включая ВОЗ.

11 мая Минобороны Российской Федерации получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине. Основной категорией подопытных была группа мужчин в возрасте от 40 до 60 лет с высокой стадией физического истощения.