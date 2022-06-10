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Аналитик рассказал, стоит ли сейчас покупать гаджеты и бытовую технику

Ирина Игнатенко
Общество
Аналитик рассказал, стоит ли сейчас покупать гаджеты и бытовую технику
Фото: depositphotos

Финансовый аналитик банка «Фридом Финанс» Владимир Чернов рассказал, стоит ли сейчас покупать бытовую технику.

Он пояснил, что в настоящее время снижение цен на потребительские товары связано с сезонным фактором. Также техника немного подешевела из-за укрепления курса российской национальной валюты, так как в большинстве своем это импортные товары.

Эксперты посоветовал поторопиться с покупками, если есть такая необходимость, так как к осени цены, скорее всего, вырастут.

Он предположил, что в июле курс доллара начнет расти, тогда и цены на технику и электронику начнут снова повышаться.

— Поэтому июнь и начало июля могут стать самым подходящим временем для покупки любых импортных товаров с точки зрения их стоимости, — заключил Чернов в комментарии МИР 24.

Какая техника может представлять опасность, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор испытательного центра Олег Драницкий.

покупки Бытовая техника техника
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