Аналитик рассказал, стоит ли сейчас покупать гаджеты и бытовую технику

Фото: depositphotos

Финансовый аналитик банка «Фридом Финанс» Владимир Чернов рассказал, стоит ли сейчас покупать бытовую технику.

Он пояснил, что в настоящее время снижение цен на потребительские товары связано с сезонным фактором. Также техника немного подешевела из-за укрепления курса российской национальной валюты, так как в большинстве своем это импортные товары.

Эксперты посоветовал поторопиться с покупками, если есть такая необходимость, так как к осени цены, скорее всего, вырастут.

Он предположил, что в июле курс доллара начнет расти, тогда и цены на технику и электронику начнут снова повышаться.

— Поэтому июнь и начало июля могут стать самым подходящим временем для покупки любых импортных товаров с точки зрения их стоимости, — заключил Чернов в комментарии МИР 24.

Какая техника может представлять опасность, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор испытательного центра Олег Драницкий.