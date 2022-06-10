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В России выявили 3678 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 3678 случаев коронавируса за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 70 граждан, еще 1419 пациентов были госпитализированы. При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день от коронавируса полностью выздоровели 4332 человека.

В России выявили 3678 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Научно-консультативная группа ВОЗ по новым опасным патогенам (SAGO) призвала продолжить расследование о возникновении коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе организации. В докладе ВОЗ отмечается, что к настоящему моменту специалисты не смогли установить, кто является родоначальником COVID-19 и как первый вариант вируса перешел на человека.

До этого главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы находятся на первом месте среди осложнений после перенесенного коронавируса.

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