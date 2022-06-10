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Столичные врачи вылечили 276 человек от COVID-19 за сутки

Антон Махов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили 276 человек от COVID-19 за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 276 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровело более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 222 новых случаев заражения ковидом.

Столичные врачи вылечили 276 человек от COVID-19 за сутки Фото: Оперштаб

При этом госпитализированными оказались 135 человек. Также 14 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

Власти Сахалинской области смягчили противоэпидемические ограничения, которые были введены в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в среду, 8 июня. Теперь использование масок и соблюдение социальной дистанции превратились из обязательных требований в рекомендации при посещении большинства общественных мест.

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