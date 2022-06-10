Андрей Бочкарев рассказал о введении в эксплуатацию торговой галереи в ТПУ «Ходынское поле»

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ходынский бульвар, 8 Карта всех событий

На базе станции метро «ЦСКА» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро ввели в эксплуатацию новую торговую галерею. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

— В рамках реализации транспортно-пересадочного узла «Ходынское поле» создана комфортная торговая зона для пассажиров метро и жителей района. Новый комплекс с надземным вестибюлем общей площадью более 4,9 тысячи квадратных метров обеспечивает транзитный переход в торговую галерею (комплекс попутного обслуживания пассажиров включает в себя надземный вестибюль и двухуровневую пешеходную галерею с торговыми павильонами) со станции «ЦСКА», а также сокращает время на передвижение между станцией БКЛ и наземным транспортом, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что проекты БКЛ и ТПУ, которые реализуются в городе, представляют собой максимально эффективно интегрированную инфраструктуру и дают возможность значительно сократить нагрузку на всю систему столичного общественного транспорта.

Генеральный директор «МИП-Строй 1» Константин Маслаков, в свою очередь, отметил удобство столичного метрополитена благодаря развитию пересадок и переходов, в том числе пешеходных галерей с торговыми павильонами.

— Главный вход в новый комплекс попутного обслуживания осуществляется через наземный павильон с панорамным остеклением. Торговые галереи расположены непосредственно под землей — в двухуровневом подземном пространстве. На первом уровне размещена коммерческая часть и административные помещения для персонала галереи. На втором — организован переход в кассовый зал северного вестибюля станции метро «ЦСКА» Большого кольца, — подытожил Маслаков.

Напомним, что 17 апреля Росреестр поставил на кадастровый учет торговую галерею в ТПУ «Ходынское поле». Галерея находится по адресу Ходынский бульвар, сооружение 8а. Ее площадь составляет 4,9 тысячи квадратных метров. В здании три этажа, два из которых находятся под землей.