Пьяный пассажир ударил водителя и разбил стекло автобуса в центре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Оружейный переулок Карта всех событий

Задержан мужчина, хулиганивший в общественном транспорте. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, водитель автобуса, следовавшего по маршруту в Оружейном переулке, сделал замечание одному из пассажиров — тот был пьян и нецензурно высказывался, мешая другим пассажирам.

В результате этого возник конфликт. Выпивший мужчина вышел из себя и несколько раз ударил водителя, разбив стекло двери. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемый был вскоре задержан на Садово-Сухаревской улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

3 июня стало известно о том, что житель столицы сжег автомобиль соседа из мести.