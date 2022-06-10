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Хорошевская эстакада освобождена после произошедшего ДТП

Елена Самойлова
Происшествия
Хорошевская эстакада освобождена после произошедшего ДТП
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Хорошёвская эстакада Карта всех событий

Проезжая часть освобождена после аварии, произошедшей на Хорошевской эстакаде. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что занято две полосы из трех.

ДТП, о котором идет речь, произошло в результате столкновения двух легковых машин.

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