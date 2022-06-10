На Украине сообщили, что артиллерийские запасы ВСУ почти полностью иссякли

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ВСУ практически полностью израсходовали все запасы артиллерийских боеприпасов и полагаются на западное оружие. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий.

Он уточнил, что армия Украины уступает России по части артиллерии.

Скибицкий добавил, что теперь возможности ВСУ зависят от того, что Запад поставляет Киеву.

По его словам, на одно артиллерийское орудие ВСУ приходится 10–15 российских. При этом западная сторона поставила на Украину всего 10 процентов от всех мощностей, которыми она располагает.

— Мы почти израсходовали все наши боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО 155-го калибра, — цитирует Скибицкого РИА Новости.

До этого итальянский журналист Марко Травальо заявил, что российская сторона одерживает победу в ходе спецоперации на Украине, хотя многие средства массовой информации Запада не хотят признавать этот факт. По его словам, во многих публикациях западных СМИ распространяют фейки о ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.