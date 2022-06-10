Лавров посоветовал сравнившим Путина с Гитлером польским властям учить историю

Фото: МИД РФ

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров порекомендовал правительству Польши выучить историю. Таким образом министр отреагировал на высказывание польского президента Анджея Дуды, который сравнил президента РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

— Польше и тем ее руководителям, которые допускают подобные сентенции, я бы посоветовал заниматься изучением истории, своей собственной истории, и тех событий, которые лежат в основе польской истории, — цитирует Лаврова ТАСС.

До этого польский лидер Анджей Дуда заявил, что никто так часто не звонил Адольфу Гитлеру во время войны, как президент Франции и канцлер Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц звонят Путину.

Недавно зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что польские власти хотят вернуть стране «исторические земли» на территории Украины, прикрываясь агрессивной антироссийской политикой и лживыми заявлениями об общем счастье с республикой.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого «искоренить» весь русский мир является квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила всех польских политиков.