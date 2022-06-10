Врач объяснил, как наладить микрофлору против старения и ожирения

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Врач общей практики Михаил Петрик рассказал о том, как наладить микрофлору организма таким образом, чтобы замедлить процессы старения и сбросить лишние килограммы.

Он объяснил, что для правильной работы организма необходим баланс двух видов бактерий: фирмикутов и бактероидетов. При повышенных бактериях первого вида у пациентов развивается воспаление кишечника, а при доминировании бактероидетов возрастают риски ожирения.

— Чтобы соблюдать баланс, нужно предоставить микрофлоре нормальный корм, в первую очередь, клетчатку. Эти волокна служат пищей для бактерий. Нам нужно есть грибы, цельнозерновые крупы, фрукты, цикорий. Всего нужно употреблять до 15 граммов клетчатки на каждые 1000 калорий. Бактероидеты можно получить из обычного йогурта, квашеной капусты, моченых яблок и соленых помидоров. Лучше полезный йогурт делать самим из аптечной закваски, — объяснил врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Кроме этого, для продления молодости, улучшения иммунитета и похудения нужно чаще есть кисломолочные и ферментированные продукты. Для похудения эксперт рекомендует различные полибактериальные препараты, которые может назначить врач.

Доктор также объяснил, как выявить хроническую усталость. Для этого необходимо сдать целый комплекс анализов, и если все они будут в норме, заняться лечением недуга.