Дерево упало на автомобиль на Третьем транспортном кольце

Фото: Telegram-канал Москва 24

Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Дерево упало на автомобиль, который двигался по Третьему транспортному кольцу (ТТК) в Москве. Видео с места происшествия, снятое очевидцами, опубликовали в Telegram-канале «Москва 24».

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал « Москва 24»

В среду, 8 июня, на объекте в Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов. В результате инцидента госпитализирован один человек.

Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту.