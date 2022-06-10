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Дерево упало на автомобиль на Третьем транспортном кольце

Анастасия Колоскова
Происшествия
Дерево упало на автомобиль на Третьем транспортном кольце
Фото: Telegram-канал Москва 24
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Дерево упало на автомобиль, который двигался по Третьему транспортному кольцу (ТТК) в Москве. Видео с места происшествия, снятое очевидцами, опубликовали в Telegram-канале «Москва 24».

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Видео: Telegram-канал « Москва 24»

В среду, 8 июня, на объекте в Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов. В результате инцидента госпитализирован один человек.

Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту.

Автомобили Деревья Третье транспортное кольцо (ТТК)
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