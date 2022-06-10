Москвичка попыталась купить бытовку и лишилась более 100 тысяч рублей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жительница столичного района Марьино стала жертвой мошенника, представившегося продавцом бытовки. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 37-летняя москвичка договорилась с неизвестным о покупке бытовки размером 6 на 2,5 метра. Чтобы оплатить покупку, она перевела счет мужчины более 136 тысяч рублей. После этого лжепродавец скрылся, не предоставив покупательнице товар.

Женщина написала заявление в полицию.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемых к совершению преступления разыскивают сотрудники полиции.

7 июня сообщалось о мужчине, который лишился крупной суммы денег при покупке красной икры в интернете. Гражданин обнаружил на сайте частных объявлений предложение о продаже лососевой икры. Он связался с продавцом и оплатил заказ на сумму 30 тысяч рублей. Однако товара мужчина так и не дождался. Тогда он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Подозреваемого задержали.