Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Москвичка попыталась купить бытовку и лишилась более 100 тысяч рублей

Анастасия Колоскова
Происшествия
Москвичка попыталась купить бытовку и лишилась более 100 тысяч рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жительница столичного района Марьино стала жертвой мошенника, представившегося продавцом бытовки. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 37-летняя москвичка договорилась с неизвестным о покупке бытовки размером 6 на 2,5 метра. Чтобы оплатить покупку, она перевела счет мужчины более 136 тысяч рублей. После этого лжепродавец скрылся, не предоставив покупательнице товар.

Женщина написала заявление в полицию.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемых к совершению преступления разыскивают сотрудники полиции.

7 июня сообщалось о мужчине, который лишился крупной суммы денег при покупке красной икры в интернете. Гражданин обнаружил на сайте частных объявлений предложение о продаже лососевой икры. Он связался с продавцом и оплатил заказ на сумму 30 тысяч рублей. Однако товара мужчина так и не дождался. Тогда он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Подозреваемого задержали.

обман Район Марьино Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте