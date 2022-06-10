Астролог назвала неблагоприятные для свадьбы даты летом 2022 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Астролог Анастасия Широкова назвала четыре периода летом 2022 года, которые не подходят для заключения брачного союза.

Первый из них — до 16 июня, когда отвечающая за любовь планета Венера переживает соединение с Юпитером.

— Венера как бы намекает нам, что неосторожные, резкие и неожиданные прыжки в брачную тему могут обернуться последующей мучительной расплатой, — объяснила эксперт.

Она уточнила, что не стоит выбирать эти даты тем, кто принял скоропалительное решение о свадьбе. Звезды предупреждают, что необдуманные шаги могут обернуться печальными последствиям. Однако влюбленным, давно запланировавшим торжество на эти дни, не о чем беспокоиться, отметила астролог.

Второй период — с 27 июня по 3 июля. В это время Солнце соединится с Черной Луной, а затем и Луной. Это сочетание сулит не самые радужные перспективы для новобрачных.

— Странное, неприятное планетарное ядро, функционально работающее против любых семейных тем. Ведь светила относятся к гендерным планетам, — пояснила Широкова.

По ее словам, это соединение может обернуться проблемами в семейно-родовой сфере, так как основную роль в нем играют светила, олицетворяющие мать и отца.

Третий период — с 27 по 31 июля, когда между Венерой и Черной Луной выстроятся не лучшие отношения.

— Негоже, когда планеты малого и большого счастья находятся в ссоре. Тем более что одна из них отвечает за любовь, а вторая — за брак, социальный статус, — рассказала астролог.

Ситуацию усугубит нежелание Луны сотрудничать с Юпитером, что обещает серьезные проблемы в сердечных делах.

Четвертый неблагоприятный для брака период — с 7 по 14 августа, констатировала эксперт. В это время произойдет встреча Луны с Плутоном, а Венера будет пребывать в оппозиции с планетой разрушений Плутоном.

Широкова обратила внимание, что счастье пары не всегда зависит от даты их бракосочетания. Она уточнила, что для крепкого союза гораздо важнее совместимость партнеров, а не положение светил, пишет Пятый канал.

До этого астролог и видеоблогер Ольга Стелла рассказала о том, каким будет полнолуние с 14 на 15 июня.