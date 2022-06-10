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Названы четыре знака зодиака, представители которых летом утонут в океане страсти

Анастасия Колоскова
Общество
Названы четыре знака зодиака, представители которых летом утонут в океане страсти
Фото: pixabay.com

Астрологи сулят представителям четырех знаков зодиака незабываемые любовные приключения летом 2022 года.

Так, Весам стоит быть готовым к судьбоносной встрече этим летом. Вполне вероятно, это будет любовь с первого взгляда. Звезды сулят им гармоничные отношения, которые могут продлиться не один год. Рожденные под этим знаком зодиака наконец смогут насладиться взаимной любовью.

Свободные Скорпионы получат шанс найти вторую половинку, с которой они будут вместе до конца. Специалисты по звездам предупреждают, что представителям этого знака нельзя совершать ошибки или каким-то образом спугнуть появившегося в их жизни человека. Им стоит быть общительными, открытыми и не бояться первыми идти навстречу.

Судьбоносную встречу прочат астрологи и Овнам. Новый партнер сможет разжечь в них искру и подарить незабываемые впечатления, о которых те только мечтали. Вполне вероятно, для представителей этого знака наступит эра семейной жизни, так как они сами не захотят замечать кого-то другого. Астрологи призывают Овнов внимательнее присматриваться к прохожим, так как новая любовь настигнет их неожиданно.

Практичные Девы этим летом познакомятся с человеком, который сможет помочь им расслабиться и насладиться жизнью. С новым партнером они наконец перестанут ожидать подвоха и скинут маски и броню. Наградой за это станут уютные объятия второй половинки. Согласно обещаниям звезд, свою судьбу представители этого знака зодиака встретят где-то за городом, пишет Life.ru.

Первый месяц лета приготовил для многих знаков зодиака новые романтические встречи, обновление и гармонию в отношениях. А кому-то июнь, наоборот, принесет разочарование в близких и любимых, расставания и ссоры. Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июнь-2022 для «Вечерней Москвы» составила шаманка и ясновидящая Кажетта.

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