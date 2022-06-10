«Евро сравняется с долларом»: экономист Разуваев дал прогноз по курсу валют

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Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 57 рублей, а евро — ниже 60 рублей впервые с 25 мая. Об этом свидетельствуют данные площадки. Экономист Александр Разуваев рассказал «Вечерней Москве», какой курс будет в ближайшем будущем и ждать ли россиянам доллар по 30 рублей.

— Я уверен, что 30 рублей за доллар уже не будет никогда. Об этом не стоит задумываться. Технический анализ рисует доллар от 55 до 60 рублей. Также евро сравняется с долларом, но чуть позже. Дальше будет происходить снижение ставки со стороны Центробанка, — сказал он.

Эксперт отметил, что сильнейший внешний торговый баланс не может привести к ослаблению рубля. Это выгодно гражданам, сбивает инфляцию и процентные ставки по кредитам. Снижение ключевой ставки также сделает более доступной ипотеку, уверен специалист.

Ранее экономист Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 8,5 процента к концу года. Эксперт отметил, что снижение ключевой ставки позволит сделать кредиты более доступными. В среднем стоимость кредита для заемщика складывается из ключевой ставки Центробанка, к которой добавлены еще три процента, однако она может быть и выше.

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в настоящее время рубль является самой устойчивой валютой. По его словам, валюта других стран сейчас не сильнее рубля. При этом ожидать, что ситуация снова станет, как прежде, не стоит.