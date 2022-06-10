Политолог Марков: Статус кандидата в ЕС может быть дан Украине «в пику» России

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Украина вполне может получить статус кандидата в Евросоюз, однако не на благо жителей республики, а «в пику» России. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Сергей Марков.

— Статус кандидата может быть дан в пику России и в качестве морковки, которая будет повешена перед лицом украинского народа, дескать: воюйте с Россией до последнего живого украинца, поскольку этот последний живой украинец получит членство в ЕС, — подчеркнул Марков.

Однако, по его словам, если рассуждать с точки зрения условий, соблюдение которых и дает шансы на вступление в ЕС, Киеву придется ждать очень долго. Та же Турция имеет лучшие показатели, чем Украина, однако является кандидатом в члены ЕС уже около 50 лет, резюмировал Марков в беседе с «ВМ».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. Однако уже две страны — Дания и Нидерланды — выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейский союз. В документе датских дипломатов указано, что Киев недостаточно выполняет критерии, которые связаны со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона и права человека.