Названы женские имена, обладательниц которых интересует только работа

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Эксперты перечислили пять женских имен, обладательниц которых смело можно назвать карьеристками и трудоголиками. Они чаще других задерживаются допоздна в офисе, выходят на работу в праздники и выходные и забывают о том, что за пределами бизнес-центров существует другая жизнь.

Так, Мария отличается сильным и волевым характером. Ей нравится быть нужной и чувствовать, что от нее зависят окружающие. По этим причинам она часто задерживается на работе, пытаясь завоевать авторитет в глазах коллег.

Ариане с детства интересно пробовать свои силы в творчестве. В итоге женщине с этим именем удается найти работу мечты. Она наслаждается тем, что делает, поэтому у нее не возникает желания отвлечься от трудовых будней.

Кристина становится карьеристкой из-за стремления заработать как можно больше денег. Ей нравится жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Поэтому женщина с этим именем постоянно находит повод поработать еще немного.

Если Нине станет скучно, она станет проводить круглые сутки на работе. Она любит разнообразие в личной жизни. Однако во время затишья на любовном фронте обладательница этого имени все свободное время посвящает карьере.

Виолетта работает в поте лица для того, чтобы прославиться. Эта женщина мечтает красоваться на обложках глянцевых журналов. Такая мощная мотивация стать знаменитой позволяет ей трудиться без отдыха, пишет Life.ru.

До этого эксперты назвали женские имена, обладательницы которых неравнодушны к алкоголю.