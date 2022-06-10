Автобусы не будут заезжать на ВДНХ из-за проведения фестиваля в выходные

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Сергея Эйзенштейна Карта всех событий

Автобусы № 533 не будут заезжать на территорию ВДНХ в связи с проведением фестиваля с 11 по 13 июня. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 11–13 июня автобусы 533 не ходят по территории ВДНХ, — говорится в сообщении.

Вместо ВДНХ автобусы будут ехать по улицам Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика, как по маршруту № 428.

Напомним, с 11 по 13 июня на ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий по России «Подорожник». На фестивале посетителям представят пять направлений для путешествий, среди которых Дальний Восток, Черное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ. Кроме того, в лекционных шатрах-глэмпах для гостей организуют кинопоказы, а у павильона № 57 расположится зона кулинарных мастер-классов, где шеф-повара проведут открытые уроки кулинарного искусства и дегустации.

Кроме того, в период праздничных дней, с 11 по 13 июня, москвичи смогут воспользоваться велопрокатом по специальным тарифам.