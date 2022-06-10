Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Автобусы не будут заезжать на ВДНХ из-за проведения фестиваля в выходные

Лейла Алиева
Город
Автобусы не будут заезжать на ВДНХ из-за проведения фестиваля в выходные
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Сергея Эйзенштейна Карта всех событий

Автобусы № 533 не будут заезжать на территорию ВДНХ в связи с проведением фестиваля с 11 по 13 июня. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 11–13 июня автобусы 533 не ходят по территории ВДНХ, — говорится в сообщении.

Вместо ВДНХ автобусы будут ехать по улицам Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика, как по маршруту № 428.

Напомним, с 11 по 13 июня на ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий по России «Подорожник». На фестивале посетителям представят пять направлений для путешествий, среди которых Дальний Восток, Черное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ. Кроме того, в лекционных шатрах-глэмпах для гостей организуют кинопоказы, а у павильона № 57 расположится зона кулинарных мастер-классов, где шеф-повара проведут открытые уроки кулинарного искусства и дегустации.

Кроме того, в период праздничных дней, с 11 по 13 июня, москвичи смогут воспользоваться велопрокатом по специальным тарифам.

Транспорт Мероприятия ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте