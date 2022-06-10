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Губернатор Севастополя: Системы ПВО над городом сработали в рамках тренировки

Георгий Соланович
Общество
Губернатор Севастополя: Системы ПВО над городом сработали в рамках тренировки
Фото: Минобороны РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Севастополем в тренировочном формате. Городу ничего не угрожает, сообщил губернатор населенного пункта Михаил Развожаев в пятницу, 10 июня.

— Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны. Родной город под надежной защитой, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, отработка одного из кораблей Черноморского флота по целям на низкой высоте прошла успешно.

До этого сообщалось, что система ПВО сработала в небе над Севастополем. В районе Карантинной и Песочной бухт можно было наблюдать как след от снаряда ПВО, так и облако от объекта, в который был произведен выстрел. В силовых структурах РФ данную информацию на тот момент не подтвердили.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что отечественные системы ПВО не испытывают затруднений при уничтожении вооружения Украины. По его словам, установки щелкают украинские снаряды «как орехи».

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что комплексы ПВО России сбили украинский военно-транспортный самолет в районе Одессы.

система ПВО Севастополь Черноморский флот
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