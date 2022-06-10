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Названы пять губительных последствий употребления алкоголя для женской красоты

Анастасия Колоскова
Общество
Названы пять губительных последствий употребления алкоголя для женской красоты
Фото: Вики Кристина Барселона, 2008 год

Употребление алкогольных напитков грозит обернуться настоящей трагедией для женской красоты. Эксперты перечислили пять негативных последствий спиртного для внешности.

Первая из них — проблемы с кожей, так как алкоголь буквально «иссушает» организм. Даже один бокал вина может привести к стянутости кожи.

Кроме того, употребление спиртного становится причиной ломкости и тусклости волос. Алкоголь способен ухудшить самую густую шевелюру, так как нарушает кровообращение.

Третье неприятное последствие — от алкоголя взгляд становится более тяжелым. Увлечение горячительными напитками превратит самую нежную и хрупкую даму в отекшую барышню «с низкой социальной ответственностью».

Также от спиртного желтеют зубы и разрушается эмаль, так как из организма «вымываются» важные микроэлементы. Последствиями этого может стать то, что женщина начнет заботиться не о покупке нового наряда для вечеринки, а об установке дорогостоящих имплантатов или виниров.

Одним из самых неприятных последствий злоупотребления алкоголя является лишний вес. Гормональные скачки, вызванные спиртным, меняют тело женщины в худшую сторону, пишет Пятый канал.

Ранее врач-психиатр, нарколог Алексей Казанцев и врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказали, что употребление алкогольных напитков в жаркую погоду может стать причиной инфаркта, инсульта и проблем с сердечно-сосудистой системой, а также спровоцировать солнечный удар.

Алкоголь внешность Женщины
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