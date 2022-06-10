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В Запорожской области 11 июня начнут выдавать российские паспорта

Георгий Соланович
В мире
В Запорожской области 11 июня начнут выдавать российские паспорта
Фото: shutterstock

Жители Запорожской области, получившие российское гражданство, смогут получить паспорта РФ уже в субботу, 11 июня. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

— Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины, — заявил Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

8 июня жителям Херсонской области начали выдавать российские паспорта. Глава ВГА региона Владимир Сальдо также подал документы на гражданство и подчеркнул, что в области намерены открыть еще десять пунктов приема заявлений на удостоверение личности российского образца.

Сальдо также уверил, что получивших гражданство России не будут принуждать отказаться от паспортов Украины. Он напомнил, что по российским законам двойное гражданство не запрещено. Кроме того, было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан человек на территории Херсонской области или нет.

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