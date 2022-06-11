В Сербии возмутились требованием Шольца признать Косово

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Читатели сербской газеты Kurir с неодобрением отреагировали на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Белград для вступления в ЕС должен признать Косово.

Кроме того, лидер Германии подчеркнул, что Сербия должна поддержать Евросоюз и ввести ограничительные меры в отношении России.

Информация быстро разошлась по интернету и вызвала бурный отклик в том числе среди сербских пользователей.

«Немцы так и не поняли, что ультиматум с сербами не проходит»; «Шантаж ни к чему не приведет»; «Запад — наш враг, и это не изменится», — цитирует читателей газеты РИА Новости.

22 мая Вучич заявил, что Сербия будет придерживаться решения Совета национальной безопасности страны об отказе от санкций в отношении России столько, сколько сможет. Немногим ранее сербский лидер отметил, что страна платит огромные деньги за то, чтобы продолжать отказываться от введения санкций против РФ. По словам президента, действия страны направлены на то, чтобы показать свою самостоятельность.

4 мая Вучич заявил, что страна не верит в политику санкций. По его словам, Сербия на протяжении многих лет была жертвой подобных ограничений, однако целью Белграда до сих пор остается вступление в Европейский союз.