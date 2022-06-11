Народный календарь. Как правильно вести себя на Троицу, 12 июня

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Троица — один из 12 главных православных праздников. Он отмечается ежегодно в воскресенье, на 50-й день после Пасхи. В 2022 году Троица приходится на 12 июня.

Официальное церковное название праздника — День Святой Троицы, Пятидесятница. Он установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Праздник символизирует единство Святого Духа, Бога Отца и Бога Сына.

История праздника

Праздник приурочен к событиям, которые произошли на 50-й день после Пасхи, — сошествию Святого Духа на апостолов и Деву Марию. В это время ученики Иисуса Христа и Богородица находились в Сионской горнице в Иерусалиме. В три часа дня они услышали сильный шум, на них сошел благодатный огонь. После этого апостолы получили дар говорить на разных языках, чтобы проповедовать учение Христа для народов мира. Это событие описано в Деяниях святых апостолов.

У дня Святой Троицы имеется множество примет, к которым верующие люди прислушивались на протяжении многих веков. Люди верят, что соблюдение этих примет позволит им избежать неприятностей и привлечет в их жизнь благополучие.

С древних времен и по сегодняшний день на Троицу люди украшают свои жилища березовыми ветками и букетами полевых цветов, так как считают, что это принесет счастье в их дом. Православные верующие на Троицу всегда зажигают свечу в память об умерших предках и родственниках. Считается, что этот обряд позволит укрепить родовую защиту и не забыть свои корни.

Согласно Троицким приметам, в этот праздник нельзя играть свадьбу, иначе быть беде. В этот праздник можно договариваться о грядущем торжестве, тогда молодые будут жить долго и счастливо в браке.

В этот праздник категорически запрещается работать. Нарушивших этот запрет ждут большие неприятности. Запрет касается рукоделия, работ во дворе, в поле и на огороде.

Если верить Троицким приметам, то купаться в реке или водоеме в этот праздник категорически запрещается, так как русалки могут утащить под воду любого, кто решится нарушить запрет. В Троицу нельзя как-либо тревожить землю, в противном случае весь год будет неурожайным, а нарушителя, помимо голода, ждут различные бытовые проблемы, вплоть до того, что его дом может сгореть.

Троицкие приметы гласят, что та семья, которая в этот праздник соберется за одним столом, будет счастлива весь год.

Троица считается наиболее подходящим днем для различных гаданий. Люди верили, что если в этот день загадать желание, то оно обязательно сбудется. Только желание должно идти от сердца и не должно быть корыстным.

Считается, что сплетенные на Троицу венки из цветов, которые были спущены на воду в праздник, привлекут в жизнь человека счастье и процветание. Поверье гласит, что если венок плывет ровно, то семья весь год проживет благополучно.

На Троицу принято заготавливать березовые венки. Примета гласит, что такой венок позволит изгнать хворь и недуги из дома, так как в него заключена целебная сила.

Приметы погоды:

Сова кричит — к похолоданию.

Обильное цветение шиповника предвещает суровую зиму.

Кувшинки на реке закрылись и под воду ушли — к дождю.

Шмели беспокойно себя ведут — к осадкам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

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