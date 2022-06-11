Московские врачи вылечили еще 241 пациента от COVID-19 за сутки

Фото: Казаков Александр / Вечерняя Москва

Столичные врачи за прошедшие сутки вылечили 241 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 11 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровело более 2,5 миллиона человек. За минувшие 24 часа в столице выявили 220 новых случаев заражения ковидом.

При этом в медицинские учреждения госпитализировали 118 пациентов с коронавирусной инфекцией. Также 15 граждан скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: оперштаб Москвы

Всего за минувшие сутки в 85 регионах России выявили 3627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 72 человека, еще 1362 пациента были госпитализированы.

Жаркая погода может ухудшать самочувствие человека, перенесшего коронавирусную инфекцию. В особенности это касается тех людей, у кого была тяжелая форма пневмонии или наблюдались сосудистые проблемы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщили ведущие российские специалисты в области вирусологии. Как могут проявляться эти последствия и что делать при их возникновении, читайте в материале.