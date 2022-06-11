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СМИ: Делегация из Китая покинула зал во время выступления Зеленского

Георгий Соланович
В мире
СМИ: Делегация из Китая покинула зал во время выступления Зеленского
Фото: president.gov.ua

Делегация из Китая покинула азиатский саммит по безопасности Shangri La Dialogue во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Страна» в субботу, 11 июня.

Мероприятие проходит с 10 по 12 июня. Зеленский принимал в нем участие онлайн. Во время своего выступления украинский лидер заявил о риске продовольственного кризиса в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна с Украины.

Российская делегация в саммите не участвовала, передает «Страна».

6 июня постоянный председатель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета Безопасности во время выступления главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Уточняется, что во время своей речи Мишель попытался возложить всю ответственность за мировой продовольственный кризис на Россию. Он также обвинил Москву в блокировании украинских портов и хищении зерна.

Небензя не дослушал речь главы Евросовета до конца и покинул зал заседания. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что представители стран Запада все чаще бездоказательно обвиняют Россию.

международный саммит Владимир Зеленский Китай
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