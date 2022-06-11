Квартет гитариста Побожего выступит на площадке проекта «Музыка в метро»

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Россия, Москва, метро Таганская Карта всех событий

Московский джазовый фестиваль стартует 13 июня, в преддверии него на станции метро «Таганская» выступит квартет гитариста Евгения Побожего. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 11 июня.

— Мы очень рады, что концерт в преддверии открытия Московского джазового фестиваля пройдет на одной из площадок проекта — столичный транспорт уже стал важной частью культурной жизни Москвы, — сказал заместитель мэра Москвы, глава ведомства Максим Ликсутов.

Выступление квартета пройдет 11 июня на площадке проекта «Музыка в метро». Музыканты начнут играть в 16:00 на станции «Таганская» кольцевой линии метрополитена.

При этом фестиваль пройдет с 13 по 19 июня на сцене зала «Зарядье», в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», а также в Новопушкинском сквере и на ВДНХ, передает Дептранс.

До этого москвичей пригласили посетить площадки фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России». Жители столицы смогут 11 и 12 июня посетить рыцарские турниры, изучить средневековые танцы и заняться спортом.