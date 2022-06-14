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Пушилин рассказал, чем закончится операция России на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин рассказал, чем закончится операция России на Украине
Фото: vk/pushilindenis

Специальная операция России на Украине закончится «полнейшей победой» союзнических сил. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во вторник, 14 июня.

— Безусловно, специальная военная операция для нас — освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений, — передает слова Пушилина РИА Новости.

14 июня власти Донецкой народной республики (ДНР) запросили у России дополнительные ракетные комплексы «Искандер» и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. Уточняется, что объем поставок дополнительного вооружения будет определяться разведкой ДНР.

До этого заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные оказались фактически заблокированы на территории Северодонецка. По его словам, 12 июня украинские боевики подорвали последний мост, через который можно было добраться из Северодонецка до Лисичанска.

Позже Пушилин добавил, что из-за усилившихся обстрелов Донецка и других городов республики со стороны ВСУ необходимо задействовать дополнительные союзнические силы, в том числе и Россию.

Денис Пушилин Россия ДНР
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