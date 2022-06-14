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В Минобороны Украины заявили о нескольких сотнях тысяч мобилизованных

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны Украины заявили о нескольких сотнях тысяч мобилизованных
Фото: depositphotos

Правительство Украины мобилизовало несколько сотен тысяч человек. Об этом сообщила заместитель министра обороны республики Анна Маляр во вторник, 14 июня.

— Идет речь о большом количестве, о сотнях тысяч (мобилизованных украинцев — прим. «ВМ»), — приводит слова Маляр РИА Новости.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской армии числятся порядка 700 тысяч человек. При этом глава украинского государства также предложил продлить военное положение на Украине на 90 дней.

14 июня власти Донецкой народной республики (ДНР) запросили у России дополнительные ракетные комплексы «Искандер» и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. Уточняется, что объем поставок дополнительного вооружения будет определяться разведкой ДНР.

До этого заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные оказались фактически заблокированы на территории Северодонецка. По его словам, 12 июня украинские боевики подорвали последний мост, через который можно было добраться из Северодонецка до Лисичанска.

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