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Эксперты оценили предложение ЦБ о легализации взятия биометрии у подростков

Павел Воробьев
Александр Афонин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперты оценили предложение ЦБ о легализации взятия биометрии у подростков
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центробанк (ЦБ) России предложил легализовать взятие биометрических данных у подростков в возрасте от 14 до 18 лет для расширения перечня банковских услуг и улучшения защиты их личной и финансовой информации. Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» оценили данное предложение.

Так, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала подобную инициативу спорной. По ее словам, взятие биометрии у несовершеннолетнего может быть сделано только с согласия родителей, в связи с этим именно они должны отвечать за данный процесс.

Экономист Лазарь Бадалов отметил, что предложение ЦБ следует рассматривать как задел на будущее. На данный момент услуги по биометрической идентификации имеют низкую популярность даже во взрослой среде, добавил он.

При этом адвокат Екатерина Кочина считает, что данная перспектива может положительно сказаться на финансовой дееспособности несовершеннолетних и послужит на пользу. Она отметила, что для успешности идеи следует внести некоторые оговорки в законодательство и ограничить доступ подростков в некоторых сферах: например, кредитах и микрозаймах.

До этого сообщалось, что ЦБ считает резонным разрешить обработку биометрических персональных данных лиц в возрасте от 14 до 18 лет в тех случаях, которые предусмотрены законом. По данным Национального совета финансового рынка, в случае введения запрета на обработку данных у подростков они не смогут обслуживаться в банках дистанционно.

ЦБ РФ Биометрия подростки
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