Сотрудник военной полиции Луганской народной республики в городе Попасная, который перешел под безоговорочный контроль войск ЛНР. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных формирований / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения Луганской народной республики готовы идти до границ Евросоюза ради денацификации Украины, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

По словам Киселева, фашизм должен быть уничтожен вне зависимости от того, где это будет происходить.

— Нет «второй фазы» спецоперации, есть именно денацификация и демилитаризация всей киевской хунты, — добавил помощник министра внутренних дел ЛНР.

Виталий Киселев также отметил, что на территории химического завода «Азот», который расположен в районе Северодонецка, могут находиться иностранные наемники, в том числе граждане из Польши.

— По первоначальным подсчетам, на химическом заводе находятся до 2,5 тысячи военнослужащих, — добавил Виталий Киселев.

Согласно оценкам Министерства внутренних дел ЛНР, около 20–25 процентов из них — иностранный контингент. Всего на «Азоте» могут находиться до 600 наемников из других государств.

По сообщению официального представителя Министерства обороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, заградительные отряды украинских националистов открыли перекрестный огонь по своим же военнослужащим 54-й бригады, решившим сдаться. В результате обстрела 32 солдата получили смертельные ранения и погибли.

— Солдаты вооруженных сил Украины, занимавшие опорный пункт в районе зверофермы, обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения, попросили прекратить огонь и предоставить коридор для выхода, — добавил Игорь Конашенков.

Он также добавил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет противника МиГ-29 в Славянске и вражеский вертолет Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области.

На территории города Запорожье есть три биологические лаборатории, которые пока контролируются украинскими националистами.

— Мы знаем, что там проводились эвакуационные мероприятия с начала спецоперации, выезжали сотрудники — граждане западных государств, прежде всего США, — и вывозили оборудование, — рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил, что лаборатории усиленно охраняются и на сегодняшний день охрана не снята.

Украинские военные продолжают обстреливать гражданские объекты. Так, один из их снарядов попал в роддом Донецка. Из-за этого в здании вспыхнул пожар и беременных и мам с новорожденными эвакуировали в подвал.

— Мы видели сообщения СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность, — рассказал официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик. — Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, — нарушение международного права.

А вот жители Бердянска, расположенного в Запорожской области, возвращаются в город. Местные власти отмечают большой поток желающих.

— Сейчас на границе поток желающих вернуться домой в три–четыре раза больше, чем поток отсюда. Потому что люди понимают, где мир и спокойная жизнь, — рассказал глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонвской области:

— За бедой приходит наша победа. Мы уже безвозвратно Российская Федерация. Об этом нужно помнить, перестраиваться, получать паспорта граждан России и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо. Украина здесь закончилась. Непонятная нацистская идеология на юго-востоке никогда не прижилась бы и не приживется.